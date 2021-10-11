В каких регионах Казахстана пройдут осадки 11 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 11 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, туман, на севере – гололед», - сообщают синоптики.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на западе, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юге области усиление ветра 15-20 м/с. На западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере и западе Атырауской, ночью и утром Мангистауской областей ожидается туман. Ночью и утром на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидается туман. Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.