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    02:22, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана пройдут осадки 11 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 11 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, туман, на севере – гололед», - сообщают синоптики.

    На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В восточной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на западе, днем на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

    На севере Костанайской области ожидается туман, на юге области усиление ветра 15-20 м/с. На западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    На севере и западе Атырауской, ночью и утром Мангистауской областей ожидается туман. Ночью и утром на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидается туман. Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.


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