В каких регионах Казахстана отмечают рост производственного травматизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года травматизм на предприятиях снижен на 15% и сохраняется положительная динамика. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 11 месяцев текущего года на предприятиях страны пострадало 1 300 человек, со смертельным исходом из них 185 случаев. Рост производственного травматизма наблюдается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях», - сообщил Биржан Нурымбетов.

Министр отметил, что по требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований. В правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел.

«Комплексные меры по снижению численности работников, пострадавших на производстве, также занятых во вредных условиях труда реализуется в рамках утвержденной Правительством Дорожной карты на 2019-2023 годы», - сказал Б. Нурымбетов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения рассказал, как решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями на предприятиях.