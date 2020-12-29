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    В каких регионах Казахстана отмечают рост производственного травматизма

    29 Декабря 2020, 10:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года травматизм на предприятиях снижен на 15% и сохраняется положительная динамика. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 11 месяцев текущего года на предприятиях страны пострадало 1 300 человек, со смертельным исходом из них 185 случаев. Рост производственного травматизма наблюдается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях», - сообщил Биржан Нурымбетов.

    Министр отметил, что по требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований. В правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел.

    «Комплексные меры по снижению численности работников, пострадавших на производстве, также занятых во вредных условиях труда реализуется в рамках утвержденной Правительством Дорожной карты на 2019-2023 годы», - сказал Б. Нурымбетов.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения рассказал, как решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями на предприятиях.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Общество
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