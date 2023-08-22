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    В каких регионах Казахстана не успевают отремонтировать ТЭЦ по графику

    22 Августа 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики РК Жандос Нурмаганбетов назвал регионы, которые не соблюдают сроки ремонта основного оборудования на электрических станциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Жандоса Нурмаганбетова, это Атырауская область: АО «Атырауская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область – АО «Риддер ТЭЦ», Туркестанская область – ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис», Мангистауская область – ТОО «МАЭК», область Улытау – Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy».

    Согласно информации пресс-службы ведомства, с 6 апреля не начат капитальный ремонт турбины №6 (из-за аварийной остановки планируется демонтаж турбины), с 10 июля не начат капитальный ремонт турбины №10 на АО «Атырауская ТЭЦ» (ожидается 30 сентября). С 11 июня не начат расширенно-текущий ремонт турбины №6 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК». С 1 августа не начат капитальный ремонт турбины №4 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy (ожидается с 22 августа).

    Ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону на Жезказганской ТЭЦ проходит по графику. На объекте продолжается выполнение капитальных и текущих ремонтов оборудования. К началу отопительного сезона большая часть проводимых работ будет завершена.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Регионы Казахстана Минэнерго РК Отопительный сезон ТЭЦ
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