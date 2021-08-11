В каких регионах Казахстана наименьшие показатели заготовки кормов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа состоялось заседание Республиканского оперативного штаба по кормообеспечению при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, под председательством и. о. министра Е. Карашукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе штаба приняли участие его члены, заместители глав регионов, представители СМИ.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация в регионах по заготовке кормов, проблемы, которые необходимо решить, а также ход выполнения задач, поставленных на предыдущей встрече.

Глава ведомства напомнил, что пострадавшим областям из резерва Правительства было выделено 3,6 млрд тенге для удешевления кормов, Мангыстауской области разрешили использовать для заготовки кормов 5,3 млрд тенге из республиканского бюджета, Продкорпорация реализовала 1,7 тыс тонн ячменя по ценам на 17% ниже рыночных, АО «КТЖ» до конца августа сохранит железнодорожные тарифы на перевозку кормов на уровне 77% ниже рыночных, для заготовки кормов разрешено использовать 211 тыс. га земли природных заповедников и заказников, дополнительно выделено и распределено по регионам 43,2 тысячи тонн дизельного топлива со скидкой.

«На заготовку кормов из местных бюджетов выделено 9,1 млрд тенге, на рассмотрении маслихатов областей стоит вопрос дополнительного выделения 4,5 млрд тенге. Между регионами подписаны меморандумы о сотрудничестве, в рамках которых ведется работа по пополнению кормовых запасов», - отметил Е. Карашукеев.

О текущем состоянии кормопроизводства в регионах доложил заместитель директора Департамента производства и переработки животноводческой продукции К. Мутаев.

«На сегодняшний день заготовлено порядка 17,6 млн. тонн сена, что составляет 74% от плана. Наименьшие показатели заготовки в Мангыстауской области – 40%, Восточно-Казахстанской области – 50%, Кызылординской области 54% и Атырауской области – 57%», - проинформировал К. Мутаев.

О проводимой работе проинформировали представители штабов Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.

По сообщению заместителя акима Мангыстауской области Г. Ниязова, на сегодня 70 млн тенге доведены до пострадавших от засухи. До конца августа все выделенные средства из резерва Правительства будут направленны конечным получателям.

«Ситуация на местах, несмотря на сложности, возникшие в результате влияния засухи, в целом находится под контролем. Тем не менее, предстоит еще большая работа по стабилизации ситуации в проблемных регионах», - констатировал и. о. министра.

В числе ключевых моментов деятельности по кормозаготовке, глава ведомства отметил, недопущение снижения темпов заготовки кормов. В ряде регионов уже подошли к 100-процентному рубежу, необходимо продолжать кормозаготовку и создавать двухгодичный резерв. Особое внимание должно быть обращено личным подсобным хозяйствам, в акиматах должны быть списки ЛПХ с их потребностями и дефицитами в кормах. Особо подчеркнул, что зерносеющие хозяйства должны в полном объеме выполнять поручение Правительства о заготовке и складированию соломы, не допуская ее измельчения. В первую очередь это касается соломы ячменя и ржи.

Одним из направлений деятельности кормозаготовки остается создание запасов зернофуража. По данному аспекту необходимо составить баланс и определить объемы, предназначенные на продажу с размещением на сайтах акиматов. Определить объемы получаемых отрубей каждым мукомольным предприятием.

«С учетом потребностей регионов, пострадавших от засухи, мы в ближайшее время доведем объемы поставок фуража в эти регионы через их же операторов», - добавил Е. Карашукеев.