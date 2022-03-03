В каких регионах Казахстана наблюдаются наилучший и наихудший показатели по качеству интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе обсуждения вопросов демонополизации телекоммуникационного рынка член общественного совета города Нур-Султан, руководитель некоммерческой организации « Integrity ASTANA» Жанат Нургалиев рассказал о том, в каких регионах Казахстана наблюдаются наилучший и наихудший показатели по качеству Интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть национальный проект Министерства цифрового развития. Нужно опубликовать план действий в разрезе регионов и приоритетных направлений. Если говорить по Казахстану, наилучший показатель в столице по качеству интернета, наихудший показатель - в Кызылординской области. Если говорить о сельской местности, наихудший показатель в Западно-Казахстанской области», - отметил Жанат Нургалиев.

По словам спикера, если раньше говорили о 100% обеспечении интернетом, сейчас уже говорят о его качестве.

«Были заложены минимальные параметры скорости. При этом, Казахстан занимает 80 место по скорости Интернета. При этом наши соседние страны, как Кыргызстан, опережают нашу страну. Кыргызстан – на 76, Беларусь - на 74 месте. Об этом стоит задуматься. В Нацпроекте предусмотрено финансирование. Если в 2021 году – 34 млрд тенге, в 2022 году - 17,5 млрд тенге было выделено. То в 2025 году предусмотрено в Нацпроекте 228 млрд тенге. Но надо акцентировать внимание на то, что из этой суммы 118 млрд выделяется из республиканского бюджета, а около 520 млрд тенге – за счет инвестиций бизнес операторов. Но мы в этой госпрограмме не видим, за счет каких операторов, кто будет вкладывать инвестиции. Говорю про то, чтобы увидели дорожную карту. Общество уже сейчас просит качественный интернет. Для этого мы хотим видеть все принятые обязательства операторов, которые хотят вкладывать в инфраструктуру. Чтобы мы понимали, как добиваться качественного интернета», - добавил спикер.