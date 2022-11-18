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    В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости

    18 Ноября 2022, 22:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» (КМПА) Галина Гребенникова, выступая на международной научной конференции по вопросам семьи, демографии и гендерной политики, сообщила, что коэффициент абортов на тысячу женщин в Казахстане равен 17, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатель коэффициента абортов на тысячу женщин в Казахстане равен 17. В северных и восточных регионах снижается рождаемость. Именно в этих регионах достаточно высокий уровень прерывания беременности», - сказала Галина Гребенникова.

    По ее словам, в этих областях страны пары при нежданном ребенке чаще прибегают к абортам. Она также привела результаты анализа по планированию беременности у женщин.

    «Анализ показал, что в стране около 43% женщин в ближайшие 12 месяцев беременность не планируют», - сообщила Галина Гребенникова.

    Как отметила эксперт, среди прерывающих беременность 67% - городские женщины, 33% - женщины из сельской местности.

    «Повышается высокая рождаемость на юге страны, соответственно мы видим, что достаточно низкий уровень абортов в этих регионах», - добавила она.

    Ранее директор общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» (КМПА) Галина Гребенникова сообщила, что каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Демография Общество Дети
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