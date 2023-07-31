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    В каких регионах Казахстана можно получить бесплатный земельный участок сельхозназначения

    31 Июля 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители шести городов могут бесплатно получить 12 гектаров из земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в ответе первого заместителя премьер-министра Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, земельные участки для размещения садоводческих и дачных товариществ должны предоставляться из земель сельскохозяйственного назначения и запаса в соответствии с утвержденной градостроительной документацией пригородной зоны городов, а также из земель сельских населенных пунктов», - написал Роман Скляр.

    По словам вице-премьера, пригородная зона утверждена по шести городам: Астана, Алматы, Актау, Тараз, Уральск и Петропавловск.

    «Гражданам Казахстана бесплатно в частную собственность для садоводства, а также дачного строительства, предоставляется 0,12 гектаров из земель сельскохозяйственного назначения, сельских населенных пунктов и запаса. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанных целей не допускается (подпункт 3 пункта 2 статьи 50, пункт 3 статьи 102 Земельного кодекса). Этим правом могут воспользоваться как многодетные семьи, так и другие категории граждан», - добавил первый заместитель премьер-министра.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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