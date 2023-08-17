В каких регионах Казахстана маслихаты решили снизить ставки розничного налога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане, передает МИА «Казинформ».

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, с 1 января возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога.

СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;

2) доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

3) осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.

Исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:

4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами;

8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН (п. 4 ст. 696-3 Налогового кодекса).

Местные представительные органы (маслихаты) имеют право понижать размер ставки (4%), не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков (п.5 ст. 696-3 Налогового кодекса).

Такое решение принимается не позднее 1 декабря года, предшествующего году его введения, вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его принятия, и подлежит официальному опубликованию.

При этом на 2023 год такое решение о понижении размера ставки принимается не позднее 1 июля и вводится в действие с 1 января года его принятия и подлежит официальному опубликованию.

На сегодняшний день местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане.

№

Наименование

Дата и № приказа

Ставка

Карагандинская область

1

Абайском район

№ 6/58 от 22.06.2023

2%

2

г.Караганда

№ 56 от 27.06.2023

2%

3

Каркаралинском район

№ VIII-5/51 от 27.06.2023

2%

4

Нуринский район

№ 30 от 27.06.2023

2%

5

Осакаровский район

№ 6/65 от 27.06.2023

2%

6

г.Сарань

№ 37 от 27.06.2023

2%

7

г.Темиртау

№ 6/7 от 30.06.2023

2%

8

Бухар-Жырауский район

№ 9 от 27.06.2023

2%

9

г.Шахтинск

№ 269/4 от 27.06.2023

2%

10

Актогайский район

№ 49 от 27.06.2023

2%

11

Шетский район

№ 3/34 от 26.06.2023

2%

12

г.Балхаш

№ 5/52 от 30.06.2023

2%

13

г.Приозерск

№ 6/42 от 27.06.2023

2%

Кызылординская область

14

Жалагашский район

№ 4-4 от 27.06.2023

2%

15

Жанакорганский район

№ 52 от 27.06.2023

2%

16

Казалинский район

№ 52 от 30.06.2023

2%

17

Кармакшинский район

№ 53 от 23.06.2023

2%

18

г.Кызылорда

№ 45-5/1 от 30.06.2023

2%

19

Аральский район

№ 69 от 23.06.2023

2%

20

Сырдарьинский район

№ 41 от 30.06.2023

2%

21

Шиелийский район

№ 4/2 от 27.06.2023

2%

г. Астана

22

г. Астана

№ 50/5-VIII от 30.06.2023

3%