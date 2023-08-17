В каких регионах Казахстана маслихаты решили снизить ставки розничного налога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане, передает МИА «Казинформ».
Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, с 1 января возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога.
СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:
1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
2) доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
3) осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.
Исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:
4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами;
8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН (п. 4 ст. 696-3 Налогового кодекса).
Местные представительные органы (маслихаты) имеют право понижать размер ставки (4%), не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков (п.5 ст. 696-3 Налогового кодекса).
Такое решение принимается не позднее 1 декабря года, предшествующего году его введения, вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его принятия, и подлежит официальному опубликованию.
При этом на 2023 год такое решение о понижении размера ставки принимается не позднее 1 июля и вводится в действие с 1 января года его принятия и подлежит официальному опубликованию.
На сегодняшний день местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане.
№
Наименование
Дата и № приказа
Ставка
Карагандинская область
1
Абайском район
№ 6/58 от 22.06.2023
2%
2
г.Караганда
№ 56 от 27.06.2023
2%
3
Каркаралинском район
№ VIII-5/51 от 27.06.2023
2%
4
Нуринский район
№ 30 от 27.06.2023
2%
5
Осакаровский район
№ 6/65 от 27.06.2023
2%
6
г.Сарань
№ 37 от 27.06.2023
2%
7
г.Темиртау
№ 6/7 от 30.06.2023
2%
8
Бухар-Жырауский район
№ 9 от 27.06.2023
2%
9
г.Шахтинск
№ 269/4 от 27.06.2023
2%
10
Актогайский район
№ 49 от 27.06.2023
2%
11
Шетский район
№ 3/34 от 26.06.2023
2%
12
г.Балхаш
№ 5/52 от 30.06.2023
2%
13
г.Приозерск
№ 6/42 от 27.06.2023
2%
Кызылординская область
14
Жалагашский район
№ 4-4 от 27.06.2023
2%
15
Жанакорганский район
№ 52 от 27.06.2023
2%
16
Казалинский район
№ 52 от 30.06.2023
2%
17
Кармакшинский район
№ 53 от 23.06.2023
2%
18
г.Кызылорда
№ 45-5/1 от 30.06.2023
2%
19
Аральский район
№ 69 от 23.06.2023
2%
20
Сырдарьинский район
№ 41 от 30.06.2023
2%
21
Шиелийский район
№ 4/2 от 27.06.2023
2%
г. Астана
22
г. Астана
№ 50/5-VIII от 30.06.2023
3%