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    В каких регионах Казахстана маслихаты решили снизить ставки розничного налога

    17 Августа 2023, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане, передает МИА «Казинформ».

    Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, с 1 января возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога.

    СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

    1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;

    2) доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

    3) осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.

    Исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:

    4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами;

    8 % по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы п. 3-2 ст. 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты для исчисления КПН/ИПН (п. 4 ст. 696-3 Налогового кодекса).

    Местные представительные органы (маслихаты) имеют право понижать размер ставки (4%), не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков (п.5 ст. 696-3 Налогового кодекса).

    Такое решение принимается не позднее 1 декабря года, предшествующего году его введения, вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его принятия, и подлежит официальному опубликованию.

    При этом на 2023 год такое решение о понижении размера ставки принимается не позднее 1 июля и вводится в действие с 1 января года его принятия и подлежит официальному опубликованию.

    На сегодняшний день местными представительными органами принято решение о понижении размера ставки по Карагандинской, Кызылординской областям и по Астане.

    Наименование

    Дата и № приказа

    Ставка

    Карагандинская область

    1

    Абайском район

    № 6/58 от 22.06.2023

    2%

    2

    г.Караганда

    № 56 от 27.06.2023

    2%

    3

    Каркаралинском район

    № VIII-5/51 от 27.06.2023

    2%

    4

    Нуринский район

    № 30 от 27.06.2023

    2%

    5

    Осакаровский район

    № 6/65 от 27.06.2023

    2%

    6

    г.Сарань

    № 37 от 27.06.2023

    2%

    7

    г.Темиртау

    № 6/7 от 30.06.2023

    2%

    8

    Бухар-Жырауский район

    № 9 от 27.06.2023

    2%

    9

    г.Шахтинск

    № 269/4 от 27.06.2023

    2%

    10

    Актогайский район

    № 49 от 27.06.2023

    2%

    11

    Шетский район

    № 3/34 от 26.06.2023

    2%

    12

    г.Балхаш

    № 5/52 от 30.06.2023

    2%

    13

    г.Приозерск

    № 6/42 от 27.06.2023

    2%

    Кызылординская область

    14

    Жалагашский район

    № 4-4 от 27.06.2023

    2%

    15

    Жанакорганский район

    № 52 от 27.06.2023

    2%

    16

    Казалинский район

    № 52 от 30.06.2023

    2%

    17

    Кармакшинский район

    № 53 от 23.06.2023

    2%

    18

    г.Кызылорда

    № 45-5/1 от 30.06.2023

    2%

    19

    Аральский район

    № 69 от 23.06.2023

    2%

    20

    Сырдарьинский район

    № 41 от 30.06.2023

    2%

    21

    Шиелийский район

    № 4/2 от 27.06.2023

    2%

    г. Астана

    22

    г. Астана

    № 50/5-VIII от 30.06.2023

    3%

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Карагандинская область Кызылординская область Экономика Налоги Маслихат
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