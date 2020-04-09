В каких регионах Казахстана еще наблюдается угроза паводка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких регионах все еще наблюдаются риски паводковых угроз, рассказали в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть территории Казахстана на сегодняшний день находится без снегов. Благополучно завершились риски паводковых ситуаций благодаря большому объему работ, которые проводили местные исполнительные государственные органы. Это - территория Карагандинской, Актюбинской областей. Сейчас в активную фазу завершения паводковых периодов вступили на территории ВКО, Акмолинской, СКО и Костанайской области. Наиболее серьезное происшествия наблюдали и жители большинства перечисленных регионов», - сказал заместитель министра внутренних дел РК Юоия Ильин в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Как он отметил, на данный момент снежный фронт сместился в сторону территории Российской Федерации.

«Было объявлено штормовое предупреждение, выпадение обильных осадков и шквалистый ветер на территории Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской, Алматинской областей. На территории города Шымкента за минувшие сутки в результате выпадения обильных осадков в виде снега и порывистого ветра частично упали деревья, пострадал транспорт, инфраструктура. Мы все работаем. Сейчас мы наблюдаем активную фазу снеготаяния на территории Акмолинской области, это в районе речек Жабай и в районе Атбасара. Идет постепенное повышение уровня воды (по Атбасару - 95 см)», - сообщил Ю. Ильин.

Территория большинства регионов, в том числе Карагандинской и Павлодарской областей, освободилась от снежных покровов.

«На Сергеевском водохранилище СКО переливы составляют около двух метров. Это высшие показатели нежели были в прошлом году. В Костанайской области имеется село, которое было подтоплено, это - около 60 домов, это в селе Карасу. Вчера провели эвакуацию из этих домов. В около 30 домов можно возвращать жителей, воду откачали. Я думаю, что к концу завтрашнего дня работы позволят полностью снять риски в данном населенном пункте», - добавил Юрия Ильин.