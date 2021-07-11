В каких регионах Казахстана больше всего потребляют рыбную продукцию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечается День работника рыбного хозяйства. Этот праздник официально был утвержден в 2017 году. О том, в каком состоянии сегодня находится рыбная отрасль и о перспективах ее развития в интервью корреспонденту МИА «Казинформ», рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов.

-Нариман Талгатович, расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет рыбная отрасль Казахстана и в каком она состоянии?

- Отметим, что главные задачи работников отрасли водного хозяйства — это учет, планирование и управление использованием водных ресурсов страны, их охрана от истощения и загрязнения, а также эксплуатация водохозяйственных систем.

Наш Комитет существовал до 2014 года, потом был реорганизован путем присоединения и в начале текущего года он был вновь создан в составе Минэкологии. В сентябре прошлого года Глава государства отметил в своем Послании, что нужно уделить внимание развитию рыбного хозяйства. Если брать в целом, из чего состоит рыбное хозяйство, то можно разделить его на два больших блока. Традиционный блок, который идет еще со времен Советского Союза, это промысловое рыболовство. Учитывая наличие у нас больших водных ресурсов, это и Каспийское море, река Жайык, река Кигач, озеро Балхаш, малое Аральское море, озеро Зайсан и другие, где ведется промысел естественных водных ресурсов. В этой области рыбного хозяйства всегда было занято достаточное количество людей. Наше преимущество, это население, которое проживало и проживает в прибрежных районах. На сегодня во всем мире растет население и, соответственно, потребление рыбных ресурсов. Поэтому сейчас во всем мире переходят к искусственному выращиванию рыбных ресурсов.

Казахстан тоже не остался в стороне, и мы сейчас тоже взяли такое направление, именно развитие товарного рыбоводства путем искусственного выращивания.

Согласно госпрограмме планируется увеличение выращивания рыбы от имеющихся 9 тысяч тонн до 270 тысяч тонн к 2030 году. Соответственно, это за собой тянет увеличение потребления нашими гражданами, увеличение экспорта и снижение импортозависимости по отдельным видам рыб.

-Кстати, возвращаясь к вопросу потребления, не раз отмечалось, что казахстанцы мало потребляют рыбы. Меняется ли на сегодня ситуация?

- Да, это отмечалось на Правительственном уровне, в 2020 году этот индикатор составлял в среднем 4 кг на душу населения в год. По рекомендации ВОЗ этот показатель должен составлять около 16 кг в год на одного человека. Для того чтобы повысить этот показатель, в нашей стране у нас предусмотрена реализация множества проектов в рамках госпограммы. Вообще у нас дефицита рыбы и рыбной продукции в стране нет, но вместе с тем, у нас достаточно высокий импорт, это порядка 45 тысяч тонн. Но это в основном океанические и морские виды рыб, то есть которых у нас просто нет. Что касается пресноводной рыбы, мы на 100% сами покрываем потребности.

- Мы знаем, что наша страна занимается экспортом рыбной продукции. Куда Казахстан сегодня экспортирует рыбу?

-Мы экспортируем рыбную продукцию в порядка 30 стран мира. К примеру, в 2020 году мы экспортировали рыбную продукцию около 36 тысяч тонн в 36 стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых: Ирландия, Нидерланды, Российская Федерация, Литва, Венгрия, Грузия, Дания и другие, на общую сумму 75 млн долларов США. Мы планируем нарастить этот показатель. Наша продукция имеет высокий спрос на зарубежных рынка, учитывая ее экологичность и естественное происхождение.

-Почему у нас все лучшее всегда отправляется за рубеж, а для себя мы импортируем продукцию более низкого качества?

- Есть такой момент. Во-первых, традиционно наши граждане более склоняются к потреблению мясных деликатесов, чем к рыбной продукции. Это сказывается на сбыте рыбной продукции . И наши предприятия стараются продать продукцию большими партиями и за хорошую цену. Исходя из этого, им легче отправить большую партию по более высокой цене зарубежным странам. Это основные такие две причины. Но мы в этом направлении работаем. Сейчас мы прорабатываем такой вопрос – у нас очень много государственных организаций, которые в рамках госзаказа закупают рыбу, но зачастую получается, что они стараются купить по более дешевой цене, это в основном импортная рыба. Мы ведем работу над тем, чтобы в рамках государственного заказа приоритетом для нужд школ, Министерства обороны, Министерства внутренних дел была рыбная продукция отечественного производства. Также с увеличением производства рыбной продукции у нас и цена будет более доступная. Здесь в первую очередь необходимо наладить культуру питания. Во вторых, необходимо обеспечить доступность рыбной продукции в ценовом отношении и упорядочить условия продажи. Мы намерены открывать точки реализации нашей рыбной продукции.

-В каких регионах Казахстана больше всех потребляют рыбу, а в каких меньше?

-У меня нет специальной статистики, но, в целом могу ответить, – люди, живущие в прибрежной зоне любого водоема, на таких как: озеро Балхаш, Зайсан, Каспийское море, река Жайык, Кегач – однозначно там потребление выше тех рекомендаций, которые предъявляет ВОЗ. А вот Центральный Казахстан, Северный Казахстан, где нет крупных водных объектов, там потребление гораздо ниже.

- Как решается проблема браконьерства?

- Да, это проблема существует, это вопрос сохранения естественных рыбных ресурсов, которые у нас достаточно широко представлены, около 70 видов рыб. Что делается в этом направлении? Понято, охватить одномоментно и обеспечить охраной все имеющиеся водные объекты достаточно сложно, учитывая широкие просторы Казахстана. Соответственно, здесь, в первую очередь, необходимо вырабатывать бережное отношение каждого человека к нашей природе. Без этого говорить о полном искоренении браконьерства достаточно тяжело. Мы на сегодня не можем брать количеством, но мы усиливаем качество. То есть, ужесточается ответственность за браконьерство, оснащаем наших инспекторов более современными материальными средствами. Ну и третье, развивая товарное рыболовство мы создаем дополнительные рабочие места и отвлекаем людей от незаконной деятельности. Люди ведь идут на нарушение, чтобы получить от этого материальную выгоду. Создавая рабочие места и комплексно подходя к решению этого вопроса, я думаю, в будущем будет возможно полностью искоренить браконьерство.

- Каковы ваши планы на ближайшую перспективу?

- В целом, у нас в рамках программы развития рыбного хозяйства предусматривается достижение объемов в 270 тысяч тонн в год. В 2021 году у нас объемы должны составить 12,8 тысяч тонн. У нас имеется 299 действующих рыбоводных хозяйств, за счет них мы этого показателя достигнем. С каждым годом цифры растут, и у нас ежегодно расписано, сколько проектов мы должны вводить в эксплуатацию.