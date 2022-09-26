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    В каких регионах Казахстана больше неплательщиков налогов

    26 Сентября 2022, 19:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов составили антирейтинг областей с наибольшим количеством неплательщиков налога на имущество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

    1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год.

    На сегодня наибольшее количество физических лиц, не уплативших налог на имущество в 5 регионах Казахстана:

    Алматинская область - 179 820;

    Карагандинская область - 139 498;

    ВКО - 135 056;

    Туркестанская область - 129 339;

    Шымкент - 120 456.

    Со 2 октября должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

    По суммам задолженности более 1 МРП через тридцать рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

    Вместе с тем, при наличии задолженности от 40 МРП на гражданина может быть наложен запрет на выезд из Казахстана.

    При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

    Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуется произвести своевременную уплату налога на имущество.

    Уплатить налог можно через мобильные приложения «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня, портал «Электронное правительство», наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

    Более того, при наличии налоговой задолженности банки обязаны отказать физическим лицам в открытии банковских счетов, за исключением счетов, предназначенных для получения пособий, социальных выплат, пенсий, алиментов, а также банковских счетов по договору об образовательном накопительном вкладе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Туркестанская область Шымкент
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