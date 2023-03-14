В каких районах столицы появятся новые парки и скверы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План мероприятий по охране окружающей среды города на 2023-2025 годы намерены утвердить в столице. Проект решения маслихата города Астаны размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Экологического кодекса Республики Казахстан, пунктом 10 Правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды, утвержденных приказом исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 21 июля 2021 года 264, маслихат города Астаны решил: утвердить план мероприятий по охране окружающей среды города Астаны на 2023-2025 годы согласно приложению, к настоящему решению. Решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - отмечено в документе.

Планом по охране окружающей среды города на 2023-2025 годы предусматриваются следующие мероприятия: газификация города Астаны; строительство парка в Есильском районе, южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана; строительство сквера в Сарыаркинском районе, в районе пересечения улиц Ч. Айтматова и С 409 (район мечети Ырыскелды қажы); строительство сквера на территории больницы «НИИТО» по адресу проспект Абылай хана 15А; природоохранные мероприятия на реке Есиль на территории города Астаны; природоохранные мероприятия на ручье Акбулак на территории города Астаны; очистка акватории и прибрежной территории канала Нура-Есиль на территории города Астаны; проведение профилактической дезинсекции; проведение профилактической дератизации; определение, установление и обустройство водоохранных зон и полос на озере Малый Талдыколь с установкой водоохранных знаков; строительство рекреационной зоны расположенный в районе Есиль в квадрате улиц Сығанақ, Қазыбек би, Р. Бағлановой (озеро Малый Талдыколь); реконструкция русла реки Есиль в городе Астане, 5-я очередь; водорегулирующая плотина; проведение работ по содержанию и озеленению столицы многолетними растениями; реализация «Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения«с обслуживанием контейнеров и другое.



