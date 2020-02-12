В каких районах Павлодарской области возможно подтопление

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области определили населённые пункты, которые могут быть подтоплены в паводок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации областного филиала «Казгидромет», показатели снежного покрова превышают нормативные в среднем на 30 процентов, промерзание и увлажнение почвы ниже прошлогодних на 20 процентов. Запасы снега на приграничных территориях соседних областей, по последним данным, превышают прошлогодние в среднем в два раза, что может негативно сказаться на обстановке в Актогайском и Баянаульском районах», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Для снижения угроз подтопления в Баянаульском районе в прошлом году проведены расчистка, дноуглубление и берегоукрепление в русле реки Ащысу. «Остаётся угроза переливов на 101-м и 104-м километрах республиканской дороги Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ульяновский. По данным участкам будут проведены работы по устройству объездной дороги или временных мостов», - отметили в ДЧС. Эта проблема в следующем году будет снята, обещают спасатели. Областным филиалом «КазАвтоЖол» разработан проект капитального ремонта данного участка дороги, в который вошли строительство двух мостов и подъём уровня дорожного полотна. Реализация проекта запланирована на 2020 год.

«В целях снижения объёмов талых вод в населённых пунктах области коммунальными службами осуществляется очистка территорий и вывоз снега. Уже вывезено в общей сложности 401,1 тысячи тонн снега», - подчеркнули в ведомстве. Учитывая опыт прошлых лет и прогнозу развития возможной паводковой обстановки, на территории региона определены населённые пункты, подверженные подтоплению. Для их жителей и домашних животных в случае осложнения паводковой обстановки определены места и маршруты эвакуации, а также соответствующая техника.