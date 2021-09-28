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    В каких отраслях промышленности РК наблюдается наибольший рост производства

    28 Сентября 2021, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить объем производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства поставлена задача – увеличение объема производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. В натуральном выражении с 13,1 до 19,7 трлн тенге с ежегодным средним ростом ИФО в 4,2%», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Министр сообщил, что по итогам 8 месяцев ИФО составил 5,8%.

    Наибольший рост показали фармацевтическая промышленность – 140,8%, машиностроение – 123,9% и производство строительных материалов – 111,6%.

    «Существенную долю в достижении поставленной цели по увеличению объемов производства занимают проекты Карты индустриализации», - добавил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Промышленность МИИР РК
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