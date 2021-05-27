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    В каких отраслях Алматинской области наблюдается стабильный рост

    27 Мая 2021, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К концу года объем промышленной продукции в Алматинской области достигнет 1,2 трлн тенге, несырьевой экспорт увеличится до 400 млн долларов США. Об этом рассказал аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объемы производства уже введенных предприятий «Маревен Фуд», «Лукойл», «Willo» и запускаемых в текущем году заводов – цементного «Алацем» и комбикормового «Фид Миллс» составляет 165 млрд тенге. В перспективе с вводом еще пяти проектов ТНК их доля в общем объеме промышленности достигнет 25%», - сообщил аким области.

    Амандык Баталов отметил, что на сегодня стабильный рост наблюдается в производстве продуктов питания, напитков, электрооборудования, готовых металлических изделий, в фармацевтике и стройиндустрии.

    «К концу года объем промышленной продукции достигнет 1,2 трлн тенге, несырьевой экспорт увеличится на 6% до 400 млн долларов США», - добавил аким области.

    Ранее сообщалось, что в экономику Алматинской области привлечено 127 млрд тенге инвестиций с ростом на 1,6%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматинская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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