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    В каких номинациях в этом году будут присуждены премии в области науки

    22 Сентября 2020, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких номинациях в этом году будут присуждены премии в области науки и государственные научные стипендии, сообщили в Комитете науки Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитетом науки Министерства образования и науки РК продолжается прием документов на соискание ежегодных премий в области науки и государственных научных стипендий», - отмечают в ведомстве.

    В 2020 году именные премии в области науки и государственные научные стипендии будут присуждены в следующих номинациях:

    – одна премия имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук (350 месячных расчетных показателей);

    – одна премия имени Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук (350 месячных расчетных показателей);

    – одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики (350 месячных расчетных показателей);

    – одна премия имени Кюльтегина за выдающееся достижение в области тюркологии (300 месячных расчетных показателей);

    – одна премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук (150 месячных расчетных показателей);

    – одна премия имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук (150 месячных расчетных показателей);

    – 75 государственных научных стипендий, в числе которых 50 государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно.

    На рассмотрение комиссии представляются работы, внесшие значительный вклад в развитие экономики, медицины, образования, социальной сферы и культуры Республики Казахстан. Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2020 года (включительно).

    Ознакомиться с условиями Конкурсной документации можно на сайте Комитета науки МОН РК по данной ссылке.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука МОН
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