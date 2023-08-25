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В каких направлениях реализует благотворительные программы фонд «Қазақстан халқына»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Августа 2023, 09:01
В каких направлениях реализует благотворительные программы фонд «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня общественный фонд «Қазақстан халқына» реализует более 35 благотворительных программ в 6 направлениях, включая медицину, образование, спорт, социальную поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил Глава государства в своем Послании, одной из инициатив, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына» (далее - Фонд). По итогам 2022 года

По данным Фонда, на сегодня 324 казахстанца с тяжелыми жизненно угрожающими и орфанными заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на общую сумму более 24,9 млрд тенге, 20 пациентов получили зарубежное лечение на общую сумму 585,1 млн тенге, также открыто 4 Центра раннего вмешательства в 4 регионах.

В части образования выделено 850 грантов студентам из социально уязвимых слоев населения на текущий учебный год, создано 17 сельских опорных школ в 17 регионах с полным обновлением материально-технической базы. Продолжается работа еще по 63 школам в 17 областях.

Также открыты 24 спортивных зала в сельской местности, запланировано открытие еще 76 залов с охватом более 15 тысяч детей. В регионах планируется установить быстровозводимые модульные спортивные залы.

Кроме того, 96 детей и молодых людей обеспечены инновационными протезами на сумму 931,9 млн тенге, изготовлены спортивно-беговые протезы для 10 параспортсменов. Запущена первая в стране Школа бега для параатлетов, открыто 4 центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Размер только благотворительных взносов составил 156 млрд тенге, без учета средств, перечисляемых из Фонда национального благосостояния.


Благотворительность   Общество   Фонд «Қазақстан халқына»  
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