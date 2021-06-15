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    В каких направлениях будет работать Минфин РК в 2021 году

    15 Июня 2021, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Деятельность Министерства в текущем году направлена на реализацию стратегических инициатив, поручений Главы государства и мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan». В целом, планируемую работу можно сгруппировать по 5 ключевым блокам», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    Министр назвал эти блоки:

    Первый - обеспечение сбалансированности и оптимизация бюджета.

    Второй - цифровизация налогового и таможенного администрирования и снижение уровня «теневой» экономики.

    Третий - повышение эффективности управления государственными активами.

    Четвертый - дальнейшее совершенствование государственных закупок.

    Пятый - повышение качества государственного аудита.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
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