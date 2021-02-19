В каких клиниках смогут получить медуслуги казахстанцы на пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких клиниках и какие виды медицинских услуг смогут получать граждане на пенсионные накопления, сообщила на брифинге в СЦК директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане могут получить все услуги во всех клиниках Казахстана и за рубежом за исключением стоматологических услуг. Но при этом медорганизация, с которой будут заключать договор должна иметь лицензию на данный вид медицинской деятельности», - сказала Гульнара Сарсенбаева.

Ранее она ознакомила с правилами по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение. За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения.