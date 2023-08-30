В каких госорганах СКО чаще нарушают сроки оказания услуг

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в целом жалоб на нарушения при оказании госуслуг стало меньше. В некоторых районах, напротив, динамика отрицательная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании в облакимате рассматривали качество оказания госуслуг. Руководитель управления цифровых технологий Азамат Байтимиров сообщил, что для предупреждения нарушений в этой сфере проводятся контрольные мероприятия. В этом году их прошло 123, выявили 184 нарушения. При этом там, где контроль проводится впервые, нарушений больше, чем в тех госорганах, где он уже был. В управлении решили в следующем году увеличить количество контрольных мероприятий на 40%.

«Наибольшее количество нарушений допускают госорганы в сфере земельных отношений, архитектуре. В этом году наблюдается снижение нарушений сроков предоставления услуг в пять раз. Но их допустили отдел сельского хозяйства района М.Жумабаева, Кулыкольский сельский округ Уалихановского района и областной архив. Если смотреть по сферам, то наибольшее количество просрочек в сельском хозяйстве и в сфере земельных отношений. Количество жалоб в целом снизилось. Допущены две обоснованные: на поликлинику № 2 и отдел ЖКХ Петропавловска. По данным фактам должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - проинформировал А.Байтимиров.

Он добавил, что в Айыртауском, Кызылжарском, Уалихановском районах отмечается рост нарушений, в Есильском, Шал акына – спад. По отдельным акиматам нет никакой динамики. При этом грубые нарушения продолжают допускать госорганы Петропавловска и района М. Жумабаева.

«По управлениям проблемной остается сфера здравоохранения. При этом на нее приходится 76% всех госуслуг, оказанных в регионе. Имеются системные проблемы при оказании госуслуг. Это и отсутствие должного контроля со стороны руководства медорганизаций, и технические недоработки систем», - сообщил А.Байтимиров.

Аким области Айдарбек Сапаров поинтересовался у руководителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова в причинах нарушений при оказании госуслуг. Только в поликлинике №1 выявили 200 таких фактов.

«Мы оказываем 19 видов услуг. Есть системные проблемы, которые связаны с оказанием госуслуг. Есть такие, которые оказываются день в день. Например, прикрепление к медорганизации. Изменилось законодательство и сейчас оно организовывается с учетом территориальности и семейности. Но с учетом предыдущих требований население прикрепляется по-старому. Медорганизации требуют данные по фактическому месту проживания. Предложения направили в Минздрав по изменению в законодательстве. Ожидаем ответа», - пояснил К.Кусемисов.

Аким области поручил управлению цифровых технологий совместно с акимами районов и Петропавловска, руководителями управлений взять на личный контроль и обеспечить качественное оказание государственных услуг. В случае нарушений - привлекать к ответственности руководящий состав.