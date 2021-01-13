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    В каких госорганах больше всего фиксируются коррупционные случаи

    13 Января 2021, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян пояснила, в каких государственных органах больше всего фиксируются коррупционные случаи по результатам опроса населения и предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В тех государственных органах, где совершалась коррупция, топ государственных органов на первой позиции составляют больницы, полиция, место управления земельных отношений, ЦОНы, государственные детские сады, Центры занятости, колледжи, школы, военкоматы, налоговая служба. Это у населения. У предпринимателей это были органы налоговой службы, различные противопожарный контроль, строительное управление, управление земельных отношений и акиматы района либо города», - пояснила спикер.

    По ее словам, количество коррупционных случаев в прокуратуре и других органах не вошли в ТОП-10, но они присутствуют в перечне. Они находятся во второй десятке.

    Ранее Ольга Шиян рассказывала, в каких областях казахстанцы чаще сталкивались с коррупцией в 2020 году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Коррупция Общество
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