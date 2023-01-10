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    В каких городах Казахстана заключают больше всего браков

    10 Января 2023, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Динамика количества зарегистрированных браков по Казахстану за последние пять лет показывает умеренное снижение. Самый высокий показатель количества зарегистрированных браков зафиксирован в 2017 году и составляет 141 791. Об этом сообщается в национальном докладе «Казахстанские семьи-2022», подготовленном экспертами Казахстанского института общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Динамика количества зарегистрированных браков по республике за периоды с 2017 по 2020 годы показывает умеренное снижение данного показателя. Так, самый высокий показатель количества зарегистрированных браков отмечается в 2017 году и составляет 141 791, а самый низкий показатель отмечается в 2020 году – 128 839 заключенных браков по республике. В региональном разрезе понижение уровня заключения браков в этот пятилетний период сохраняется во всех регионах», - говорится в национальном докладе.

    По данным экспертов КИОР, несмотря на общее уменьшение брачности населения, в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах в городе Алматы сохраняется высокий уровень брачности по Казахстану. Далее следует Алматинская, Туркестанская области и город Астана. Самый низкий уровень показателя брачности в 2020 году за пятилетний период объясняется влиянием пандемии COVID-19 на общественную жизнь, в том числе и на заключение браков у населения.

    «В данном случае снижение на 7,6% показателя брачности населения объясняется такими факторами, как локдаун, замедление предоставления госуслуг и ограничения на проведение свадебных торжеств. Другими факторами снижения брачности в Казахстане могут быть социально-экономические и демографические. Если говорить о сельской местности, то, скорее всего, здесь основным фактором выступает именно экономический, так как существует значительная диспропорция в развитии городов и сел. Следует отметить, что в сельской местности все еще актуальны такие проблемы, как низкий уровень занятости и низкий доход у населения», - уточнили эксперты.

    По количеству заключаемых браков четыре региона показали наивысшее значение, чем среднереспубликанский показатель 2021 года. В лидерах города-миллионники: города Астана и Алматы – 10,1 и 9,4 коэффициента соответственно, а также Атырауская и Мангистауская области с вариацией коэффициентов брачности – 7,86 и 7,72.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Общество
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