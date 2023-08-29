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    В каких городах Казахстана подготовка к отопительному сезону отстает от графика

    29 Августа 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал города, в которых наблюдается задержка по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть несколько проблемных регионов. В первую очередь это Риддер и Шахтинск. В Кентау также есть небольшая задержка от графика», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По его словам, города, в которых есть проблема с системой отопления, находятся под пристальным контролем.

    «Мы провели соответствующие заседания на уровне министерства. Послали представителей органа государственного энергетического надзора. Ведем суточный контроль и делаем видеомониторинг. Есть определенная динамика и ситуация улучшается», - заявил Алмасадам Саткалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Регионы Казахстана Минэнерго РК Отопительный сезон
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