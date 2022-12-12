Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    12 Декабря 2022, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 12 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Шымкент.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Карагандинская область Экология Шымкент Погода Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 3 мегаполисах и 5 городах РК
    Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана
    Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Три ветроэлектростанции возводят в Жамбылской области
    4 Пеле призвал Неймара продолжать вдохновлять после вылета Бразилии с ЧМ-2022
    5 Покрытые льдом новостройки в Костанае: в акимате прокомментировали инцидент
    Новости партнеров