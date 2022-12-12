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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

12 Декабря 2022, 06:23
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 12 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Актобе, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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