В каких городах Казахстана и за какие позиции работодатели готовы платить больше всего

24 Ноября 2022, 12:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Онлайн-платформа hh.kz по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ проанализировала все вакансии, размещенные на их сайте за 2022 год. За весь год работодатели разместили около 300 тысяч вакансий, передает МИА «Казинформ».

Согласно анализу, из общего массива вакансий, количество тех, которые превысили порог зарплаты в 570 тысяч тенге, составило 10%. 48% из них — вакансии для менеджеров по продажам (впрочем, там ежемесячный доход может сильно варьироваться, так как обычно зависит от процента и выполнения плана), 15% — вакансии для разработчиков и программистов, 12% — для специалистов из отрасли строительства и недвижимости, 9% — для топ-менеджмента, 7% — для транспортников и логистов.

Преобладающее большинство вакансий приходится на Алматы – 46%. Далее идут такие города, как Астана (29%), Караганда(4%), Шымкент (3%) и Атырау (2,5%).

Некоторые работодатели готовы платить миллионы тенге идеальным кандидатам.

Топ-5 самых щедрых предложений за 2022 год:

1. HR-директор золотодобывающего холдинга в Астане - от 3,5 млн до 4,1 млн тенге на руки. Требуемый опыт работы - более 6 лет.

2. Руководитель отдела продаж в Актобе - от 500 тыс. до 5 млн тенге до вычета налогов. Требуемый опыт работы - 3–6 лет.

3. Ведущий РНР разработчик в Астане, от 4 400 долларов США до вычета налогов. Требуемый опыт работы - более 6 лет.

4. Врач хирург-имплантолог в Алматы - от 1,5 млн до 3 млн на руки. Требуемый опыт работы - более 6 лет.

5. Специалист по продаже элитной недвижимости в Алматы - от 500 тыс. до 3 млн KZT на руки. Требуемый опыт работы - 1–3 года.