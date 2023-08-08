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    В каких городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия

    8 Августа 2023, 05:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 8 августа неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, а ночью в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 8 августа в большинстве городов Казахстана ожидаются дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в ближайшие три дня синоптики обещали на большей части Казахстана дожди с грозами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Атырауская область Экология Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа Актобе Атырау
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