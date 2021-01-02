В каких городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второго января в шести городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).