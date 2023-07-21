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    В каких городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 21 июля

    21 Июля 2023, 05:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 21 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 21 июля в большинстве городов Казахстана ожидается дождливая погода.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Экология Казгидромет Регионы Казахстана Погода Актобе Атырау
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