В качестве руководителей дипломных проектов могут привлекаться практики – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В качестве руководителей дипломных проектов могут привлекаться практики. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также мы изменили государственный общеобразовательный стандарт по уровню высшего и послевузовского образования. Теперь на написание либо подготовку дипломных проектов могут привлекаться в качестве руководителей практики. Это существенное изменение, которое поможет связать производство и теоретическое обучение в вузах. Кроме того, мы ввели норму о том, что общеевропейское приложение к диплому выдается обучающимся бесплатно. Вузы не должны взымать оплату за выдачу данного документа», - отметил Мирас Дауленов.

Также в ведомстве повысили требования к вузам при размещении государственного образовательного заказа. Гранты распределяются республиканской комиссией. В этом году к размещению государственного образовательного гранта не были допущены 36 вузов. Основные причины – предоставление недостоверных данных, неудовлетворительное качество, низкий уровень трудоустройства.

«Кроме того, повышена стоимость образовательного гранта. При повышении этой стоимости министром поставлена задача – повышение заработной платы преподавателей. С первого сентября 2020 года в государственных вузах в среднем повышена зарплата до 210 тысяч тенге, в национальных вузах – до 283 тысяч тенге. Мы также работаем по оптимизации вузов, предоставляющих некачественное образование. С начала года профконтроль проведен в 26 вузах, до конца года запланировано еще в пяти вузах. Проверки проводятся согласно действующему законодательству. Как результат, в этом году были закрыты 5 вузов, по двум вузам приняты постановления Министерства о лишении генеральной лицензии», - сообщил вице-министр образования.

По его словам, студентам нечего опасаться. Поскольку в соответствии с правилами студенты имеют право перевестись в другие вузы, не дожидаясь конца семестра.

«Нами сейчас вносится изменение в действующее законодательство. Если в вузе уже приостановлена лицензия, не только лишена, в данном случае также студенты имеют возможность перевестись в другие вузы. 25 вузов были лишены 60 приложении к лицензии по непрофильным направлениям подготовки кадров. Мы работаем над тем, что педагогические вузы не должны обучать юристов, экономистов, а должны работать над повышением качества педагогических кадров», - заключил Мирас Дауленов.