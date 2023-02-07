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    В Израиле умер изобретатель технологии для MP3, ZIP и PDF Авраам Лемпель

    7 Февраля 2023, 23:48

    ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС – Ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель умер в возрасте 86 лет в Израиле, сообщила в понедельник газета Yedioth Ahronoth. Как отмечает издание, одним из выдающихся достижений профессора Лемпеля была разработка алгоритмов сжатия данных, впоследствии легших в основу многих современных файловых форматов, включая MP3, ZIP и PDF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Лемпель родился в 1936 году во Львове, позднее он репатриировался в Израиль, где учился в Технионе – Израильском технологическом институте, одном из старейших вузов страны, расположенном в городе Хайфа. В 1963 году он получил там степень бакалавра, в 1965 году стал магистром, в 1967 году ему присвоена степень доктора технических наук, а в 1977 году он стал профессором. В 1990-х и 2000-х годах он долгое время руководил лабораторией компании HP в Израиле.

    Среди наиболее значимых его научных вкладов – написанные в соавторстве с израильским математиком Яаковом Зивом в 1977 и 1978 годах работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь. Описанный ими способ преобразования данных был назван в их честь методом Лемпеля – Зива, а семейство алгоритмов получило обозначение LZ (LZ77, LZ78, LZW и др.).

    Как отмечает Yedioth Ahronoth, разработки Лемпеля и Зива легли основу целого ряда последующих форматов сжатия данных, которые используются по сей день, включая TIFF, PNG, ZIP, GIF, и сыграли особо важную роль в создании форматов PDF и MP3. Многие современные технологии сжатия данных, используемые в модулях памяти электронных устройств, также разработаны на основе этого алгоритма, указывает издание.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука Мировые новости Израиль
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