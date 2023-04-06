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    В Израиле сообщили, что с ливанской территории выпустили 34 ракеты

    6 Апреля 2023, 20:34

    ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории, 25 из них были перехвачены системой ПВО, 5 упали на израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «После сообщений о сиренах, прозвучавших в районе Западной Галилеи (на севере Израиля у границы с Ливаном - прим. ТАСС), первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля. 25 ракет были перехвачены системой ПВО Армии обороны Израиля. Пять ракет упали на территории Израиля. Что касается четырех дополнительных пусков, информация о местонахождении ракет уточняется», - говорится в заявлении.

    В пресс-службе отметили, что «данные не окончательные».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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