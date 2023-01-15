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    В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху

    15 Января 2023, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Израиле на масштабную манифестацию с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по данным СМИ, собрались 80 тысяч человек. Организаторы говорят о 100 тысячах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Среди прочего участники протестов выступают против проекта реформы, которая, по мнению манифестантов, урежет полномочия верховного суда и нанесет урон независимости судебной системы в целом. Представители оппозиции утверждают, что Нетаньяху использует реформу для того, чтобы избежать приговора – уже несколько лет премьер-министр остается под следствием по делу о коррупции.

    30 декабря 2022 года сообщалось, что Биньямин Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля.
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