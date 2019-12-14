Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В Израиле отметили День независимости Казахстана

    14 Декабря 2019, 10:27

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Израиле организовало торжественное мероприятие по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Прошедшее в отеле «Dan Tel Aviv» в дружеской атмосфере мероприятие почтили своим присутствием министр экологии и министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеев Элькин, патриарх Иерусалимский Теофил III, израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт, депутаты Кнессета, представители Главного Сефардского раввина, общественные деятели, аккредитованные в Израиле главы иностранных дипломатических миссий, представители местных деловых, научных, культурных кругов и СМИ, выходцы и соотечественники из Казахстана.

    В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Сатыбалды Буршаков рассказал присутствующим о преемственности внешнеполитических инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, о процессах трансформации в Казахстане, об инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым политических, экономических и социальных реформах.

    С.Буршаков также ознакомил приглашенных с успехами и достижениями республики за годы ее независимого развития, с конструктивным и последовательным миролюбивым курсом нашего государства на международной арене, с перспективами казахстанско-израильского сотрудничества, в том числе в области агросектора, здравоохранения, инноваций, прикладных научных исследований, туризма, водных, цифровых и финансовых технологий. Кроме того, казахстанский посол пригласил израильтян принять участие в 2020 году в мероприятиях, посвященных 175-летию Великого Абая и 1150-летию аль-Фараби. В своем приветственном слове главный почетный гость мероприятия министр З.Элькин, поздравив народ Казахстана с Днем независимости, выразил глубокое удовлетворение поступательным ходом развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Трогательно прозвучала благодарность и признательность в адрес казахского народа за приют эвакуированных евреев в годы Великой отечественной войны, в числе которых были и его родные.

    В рамках приема приглашенные имели возможность ощутить традиционное казахское гостеприимство, ознакомиться с книжной экспозицией об истории и современном Казахстане, а также с сувенирной продукцией.

    Гостям вечера были продемонстрированы видеоролики о достопримечательностях, людях и наиболее популярных туристических направлениях нашей страны.

    фото: mfa.gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК День Независимости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане