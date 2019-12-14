В Израиле отметили День независимости Казахстана

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Израиле организовало торжественное мероприятие по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прошедшее в отеле «Dan Tel Aviv» в дружеской атмосфере мероприятие почтили своим присутствием министр экологии и министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеев Элькин, патриарх Иерусалимский Теофил III, израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт, депутаты Кнессета, представители Главного Сефардского раввина, общественные деятели, аккредитованные в Израиле главы иностранных дипломатических миссий, представители местных деловых, научных, культурных кругов и СМИ, выходцы и соотечественники из Казахстана.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Сатыбалды Буршаков рассказал присутствующим о преемственности внешнеполитических инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, о процессах трансформации в Казахстане, об инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым политических, экономических и социальных реформах.

С.Буршаков также ознакомил приглашенных с успехами и достижениями республики за годы ее независимого развития, с конструктивным и последовательным миролюбивым курсом нашего государства на международной арене, с перспективами казахстанско-израильского сотрудничества, в том числе в области агросектора, здравоохранения, инноваций, прикладных научных исследований, туризма, водных, цифровых и финансовых технологий. Кроме того, казахстанский посол пригласил израильтян принять участие в 2020 году в мероприятиях, посвященных 175-летию Великого Абая и 1150-летию аль-Фараби. В своем приветственном слове главный почетный гость мероприятия министр З.Элькин, поздравив народ Казахстана с Днем независимости, выразил глубокое удовлетворение поступательным ходом развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Трогательно прозвучала благодарность и признательность в адрес казахского народа за приют эвакуированных евреев в годы Великой отечественной войны, в числе которых были и его родные.

В рамках приема приглашенные имели возможность ощутить традиционное казахское гостеприимство, ознакомиться с книжной экспозицией об истории и современном Казахстане, а также с сувенирной продукцией.

Гостям вечера были продемонстрированы видеоролики о достопримечательностях, людях и наиболее популярных туристических направлениях нашей страны.

фото: mfa.gov.kz