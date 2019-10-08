В Израиле обнаружили руины города возрастом 5 тысяч лет

ЭЙН-ИРОН. BBC - КАЗИНФОРМ - В Израиле обнаружены руины города возрастом 5 тысяч лет. Археологическая находка оказалась крупнейшей и старейшей в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Предполагается, что в древнем городе проживало не менее 6 тыс. человек. Там были сети улиц, кварталов, ритуальные храмы и оборонительные сооружения.

Под обнаруженным городом археологи нашли еще одно поселение возрастом 7 тысяч лет.

По словам израильских археологов, это самая значимая находка того периода в регионе.

«Это просто Нью-Йорк бронзового века, космополитичный и хорошо спланированный город. Нет сомнений в том, что это место кардинально меняет наши знания о той эпохе и начале урбанизации в Израиле», - говорится в заявлении археологов.

Город, получивший название Эн Эсур, занимает 650 дунамов или свыше 160 акров земли. Это примерно вдвое больше предыдущих найденных поселений того периода. По данным управления древностей Израиля, город делился на жилые и коммерческие кварталы.

На месте города обнаружено примерно 4 млн фрагментов, в том числе статуэтки людей и животных, керамические изделия и различные инструменты. Некоторые из них были привезены из Египта.

Сгоревшие кости животных, найденные на месте раскопок, служат доказательством того, что в городе совершали жертвоприношения.

Судя по всему, людей привлекли сюда 2 источника пресной воды, плодородная земля и близость к торговым путям.

Археологи занимаются раскопкой этой местности более чем два с половиной года. В работу вовлечены 5 тыс. подростков и волонтеров. Поселение было обнаружено во время строительства нового шоссе.