В Израиле начались выборы в парламент

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Во вторник по всей стране открыто более 12 тыс. избирательных участков, что позволяет более 6,7 млн имеющим право голоса израильским избирателям отдать свои голоса на выборах в Кнессет (парламент) 25 созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

Большинство избирательных участков открылись в 7 утра и продолжат свою работу до 22:00. Некоторые сельские центры и специализированные избирательные участки открылись на час позже, в 8 утра.

К выборам допущены граждане Израиля в возрасте от 18 лет.

Иммигранты, завершившие регистрацию гражданства как минимум за 60 дней до сегодняшнего дня, также имеют право голоса, в том числе около 45 тыс. израильтян, которые успели получить израильское гражданство до начала сентября.

В Израиле запрещено заочное голосование, за исключением около 4,5 тыс. израильтян, командированных за границу в качестве дипломатов, представителей других правительственных министерств, вооруженных сил и полиции, а также членов их семей, которые смогли проголосовать за пределами государства еще до 20 октября.

Один из избирательных участков в Тель-Авиве утром посетил премьер-министр Израиля Яир Лапид, который пришел туда вместе со своей супругой.

«Идите и проголосуйте сегодня за будущее наших детей и будущее нашей страны. Голосуйте хорошо и удачи всем нам», — заявил премьер.

Также на выборах успели отдать свои голоса депутат и представитель ультраправой партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен Гвир, лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман.

Текущие выборы являются пятыми по счету за менее чем за четыре года, после того, как Израиль оказался в беспрецедентном периоде политического тупика, наступившем в 2019 году, сообщает BBC.

Как ожидается, основная борьба произойдет между блоком лидера оппозиции и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и лагерем нынешнего премьера Яира Лапида, лидера второй по величине партии «Еш Атид».

Биньямин Нетаньяху сможет вернуть себе пост премьер-министра, если он заручится поддержкой парламентского большинства (61 мандат из 120).

Вместе с тем, последние опубликованные перед выборами опросы показывают, что ни один из блоков не может получить достаточного числа мандатов, чтобы сформировать правительство.





Фото: www.timesofisrael.com



