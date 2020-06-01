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    В июле ставки по сберегательным депозитам сохранятся на прежнем уровне

    1 Июня 2020, 11:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на июль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам, открываемые на 12 и 24 месяца, сохранятся на прежнем уровне – с пополнением составят 12,8% и 12,9%, без пополнения – 14,9% соответственно. При этом ставки по срочным депозитам на аналогичные сроки уменьшатся на 0,1 процентный пункт с пополнением и на 0,3% – по депозитам без пополнения», - сообщили в пресс-службе фонда.

    Максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца рассчитываются с учетом средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым они привлекались.

    В соответствии с ранее принятым решением о плавном снижении ставок вознаграждения по краткосрочным вкладам, КФГД на 1% снижает спреды к базовой ставке. Таким образом, постепенно уменьшился разрыв между действующей базовой ставкой на уровне 9,5% и ранее утвержденными ставками по вкладам физических лиц.

    В результате максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 10% годовых. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения составят 10%, без права пополнения – 10,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 11% с пополнением и 11,5% без пополнения.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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