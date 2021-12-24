В итоговом интервью с Асхатом Аймагамбетовым: о строительстве школ, нацпроекте Минобразования и новых тенденциях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предстоящих изменениях в сфере образования в рамках проекта «BILIMDI ŪLT», о том, как будет решаться проблема дефицита ученических мест в школах и какие вузы будут закрываться, в интервью корреспондентам МИА «Казинформ» рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

- Асхат Канатович, давайте начнем с утвержденного национального проекта, который активно обсуждается в обществе. Особое внимание в нем уделяется строительству школ, что вы можете рассказать о работе в этом направлении?

- В этом году принят национальный проект «BILIMDI ŪLT», который охватывает самые проблемные вопросы. Одним из актуальных вопросов на сегодня является строительство школ. В этой связи перед нами стоят такие цели, как решение проблемы трехсменного обучения, ликвидация аварийных школ. В своем Послании Глава государства дал соответствующее поручение по этому вопросу. В этом контексте предполагается, что до 2025 года в Казахстане будет построено не менее 1000 школ. Эта задача очень важна, так как если не будут построены новые школы в таких масштабах, то уже до 2025 года будет наблюдаться дефицит в более чем 1 млн ученических мест. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, мы должны обязательно продолжить строительство и ввести в эксплуатацию новые школы.

Почему возникает такая проблема? В основном здесь два главных фактора. Во-первых, это касается процессов демографии. Во-вторых, есть влияние процессов урбанизации. То есть речь идет о том, чтобы предпринять соответствующие шаги с учетом роста рождаемости и вопроса переезда населения из населенных пунктов в города. Стоит отметить, что в областных центрах и городах республиканского значения строятся новые большие жилые комплексы. Однако соответствующая социальная инфраструктура на этой территории строится на недостаточном уровне. В результате, после переселения и консолидации жителей, вся школа на этой земле будет иметь большой вес. Мы видим, что из-за этого возникает дефицит мест. Принимая во внимание данные факторы, делается акцент на строительстве школ.

Всего за годы независимости построено более двух тысяч школ. Мы должны завершить строительство не менее одной тысячи школ за эти пять лет. Государство ставит перед собой такую большую цель. Конечно, мы надеемся, что эта цель будет достигнута. На каждый год был утвержден соответствующий рубеж. В этом году планируется запустить 200 школ. В настоящее время введено в эксплуатацию 206 школ. При этом можно сказать, что намеченная на этот год цель достигнута. Поэтому, если каждый год строить по 200 школ, то эту задачу можно будет выполнить.

В частности, в этой сфере учтено несколько направлений. Помимо строительства школ за счет государственного бюджета, этот вопрос найдет свое решение по трем основным направлениям: механизм государственно-частного партнерства и строительство частных школ в целом.

Эти шаги можно назвать выгодными для государства. Что касается частных школ, то предприниматели построят их в кратчайшие сроки, и бизнес освоит свои средства. Поэтому государственное строительство, выделение бюджета, организацию его конкурса и другие процедуры они берут на себя, а также нагрузка на бюджет государства не падает.

Народ задается вопросом: «Каким будет качество образования в частных школах?». Конечно, это законный вопрос. Есть государственный образовательный стандарт по этому вопросу. Все дети, обучаясь, должны соответствовать государственному стандарту. Преподавание обязательных предметов, закрепленных в настоящем стандарте, должно выполняться одинаково в частной и государственной школе, и обеспечиваться качество образования. Если не будет обеспечено, эти учреждения будут закрыты и лишены лицензии.

В последние годы развивается система частных школ. В общем, направление у них неплохое. Можно сказать, что есть некоторые хорошие изменения в качестве. Во-вторых, это развивает конкуренцию. Если посмотреть на опыт других развитых стран, то мы видим, что частный сектор также хорошо развит. В частности, развивается сеть государственных школ. Государственные школы будут построены в обязательном порядке.

- Всем известно, что в стране был закрыт ряд вузов, не отвечающих требованиям. Какие еще учебные заведения попали в «черный список», или можно сказать, что эта работа уже завершена?

- У нас нет «черного списка». Есть только специальная система, которая определяет риски. Каждый год согласно этой системе мы определяем, какой университет не соответствует по качеству обучения. У нас есть национальная электронная база, в которую каждый университет вносит свои персональные данные. Мы изучаем только эти показатели. При выявления рисков, мы, естественно, проводим специальную проверку. Об этом вузы заранее предупреждаются. Это не для кого не является сюрпризом. Вузы хорошо знают, что у нас есть специальная страница, на которой мы проводим проверки, на какие проблемы обращаем внимание. При этом акцент делается на таких требованиях, как наличие профессорско-преподавательского состава, учебников, соответствующих компьютеров, на качество образования, наличие общежитий и так далее. С этого года в список самых главных требований мы включили проведение соответствующего тестирования для определения качества образования детей. До этого мы изучали различные показатели, но без тестирования. Тогда представители университетов нам говорили: «Главное - смотреть не на материальную базу, а на качество образования». Учитывая это, мы внедрили показатель по качеству образования, проверяем знания детей по соответствующим направлениям. В университетах, которые мы закрыли, студенты не смогли подтвердить свои знания по предметам, которые они изучали и сдавали экзамены. Эта для нас большой сигнал. Поэтому, после первой проверки таких вузов, мы даем время на исправление недостатков, причем указывая на эти недостатки. После, опять-же заранее предупредив, проводим повторную проверку. Плюс даем еще время до третьей проверки. После чего уже принимаем соответствующие меры.

В этом направлении мы отозвали 500 лицензий у 41 университета, это означает, что они не смогли обеспечить надлежащее качество образования. А полностью у нас закрыто 15 университетов. Более 100 тысяч студентов, обучавшихся в них, перешли в другие учебные заведения.

Здесь надо отметить, что часто бывает так, что при объявлении предстоящей проверки некоторые вузы только одним приказом отчисляют до 1000 человек. Почему так происходит? Потому что у них нет качества образования. Оптимальные шаги в этом направлении очень важны для развития нашей экономики, социальной сферы. Главное - не выдавать дипломы некачественным специалистам и не выпускать их на рынок. В целом этот вопрос, можно сказать, напрямую касается государственной безопасности.

Кроме того, отозвано более 2000 лицензий колледжей, полностью закрыты 30 колледжей. Нам нужна дисциплина и качество знаний.

Здесь стоит отметить, что в основном система высшего образования в Казахстане очень конкурентоспособна. Качество образования у подавляющего большинства отечественных университетов очень высокое. Некоторые из них включены в мировые рейтинги и вполне способны конкурировать с мировыми университетами.

- Количество государственных грантов ежегодно увеличивается. Отмечается, что с тех пор, как были предприняты шаги по повышению статуса учителей, количество студентов, которые хотят идти в эту профессию, резко увеличилось. Какую бы оценку вы сами дали этому процессу?

- Благодаря поддержке Президента мы принимаем на сегодня меры по повышению статуса педагогов, их заработную плату, мы ожидаем, что интерес к педагогической профессии значительно возрастет. Уже в этом году наблюдается большой спрос. Если раньше экзаменационные баллы выпускников, выбравших программы педагогического образования, были одними из самых низких, то сейчас они стали одними из самых высоких. Это, в свою очередь, означает, что сегодня одни из самых лучших и начитанных абитуриентов выбирают именно педагогическую профессию. Завтра эти ребята окончат университеты и пойдут в школу уже очень сильными специалистами своей сферы. Такие хорошие перемены происходят благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича.

- Как известно, проблема трудоустройства выпускников вузов по своей специальности является актуальной. Какова на сегодня ситуация в этом вопросе?

- Этот вопрос необходимо рассматривать комплексно. Во-первых, необходимо наличие рабочих мест. Мы часто требуем от университетов, чтобы выпускники устраивались на работу. С другой стороны, эта ситуация зависит и от спроса на рынке труда. Конечно, в 2020 году этот показатель у нас немного снизился. Это связано и с пандемией. В целом же, показатель трудоустройства по своей специальности растет. Я думаю, что этот тренд будет продолжаться и дальше.

- Сегодня, в том числе благодаря возможности снимать часть пенсионных накоплений, люди активно покупают новые квартиры и дома, в связи с этим очень остро встает вопрос устройства ребенка в школу по месту жительства, особенно в крупных городах. Как на сегодня регулируется этот вопрос, расскажите о правилах приема в школы в таких случаях?

- Есть у нас типовые правила приема в школы и каждый директор школы знает, и в открытом доступе они имеются. В целом, конечно, это проблема связана не только с изъятием накоплений и так далее, этот вопрос больше связан с тем, что строятся большие жилые комплексы и при этом не всегда учитываются заранее предварительное строительство социальной инфраструктуры . Хотя на самом деле законодательство говорит об обратном. Согласно законодательства, с начала надо социальную инфраструктуру подводить, или параллельно строить, по крайней мере вместе с этими жилыми комплексами. Но, к сожалению, у нас не редки случаи, когда это требование не выполняется и поэтому появляется такой «искусственный», так скажем, ажиотаж, хотя здесь все очевидно. Если будет строиться жилье, если не будет социальной инфраструктуры, совершенно очевидно, что будет дефицит ученических мест, а должна быть в шаговой доступности школа, должен быть в шаговой доступности детский сад, Но, к сожалению, особенно в крупных городах эта проблема имеет место быть, поэтому сейчас те школы, которые находятся в шаговой доступности, и особенно в таких микрорайонах, где очень много новых многоквартирных жилых домов, там эта проблема существует. И понятное дело, если школа рассчитана на 1 200 человек, и там уже обучается 3000 детей, они не могут взять еще 5000, потому что физически они не могут в эту школу поместиться. Именно поэтому мы говорим, что строится такое большое количество школ сейчас. Но у нас среднее образование обязательное, и обязанность государства - обеспечить среднее образование, обеспечить соответствующими школами. Поэтому, в целом, если не в шаговой доступности, то может быть чуть подальше, но у нас есть школы, есть места и в Нур-Султане, и в Алматы, и в других городах, поэтому здесь отделы образования будут обеспечивать. Единственный вопрос, всегда люди говорят: «Я хочу вот именно в этой школе, чтобы во дворе было», и так далее. Понятное дело, в связи с тем, что, когда построили, а вы видите - жилые комплексы у нас строятся довольно быстро, и эта школа не была рассчитана, и застройщик, и местные исполнительные органы не предусмотрели параллельное строительство школы, поэтому, к сожалению, часто встречаются такие случаи. Поэтому, когда школа физически не может достаточное количество из нового построенного жилого комплекса принять детей, акимат и местный исполнительный орган в лице управления образования обеспечивает возможность обучения в другой школе, но, конечно, не в шаговой доступности.

- Вы часто рассказываете в интервью, что много читаете со своими детьми, сегодня трудно привлечь ребенка к чтению книг. Как вам это удается? Дадите советы родителям?

- Самый главный совет, он такой жизненный, - это то, как я приучал своего ребенка к чтению. Конечно, надо прежде всего заинтересовать. Если подходить к этому жестко и говорить: «Вот книга - обязательно прочитай», то понятно, что ребенок не будет читать. Когда я, например, приучал ребенка к чтению, для начала надо было его заинтересовать. Надо, чтобы эти книги, эта литература были интересными для него. Сначала это больше книги с картинками, более смешные и интересные, чтобы это обязательно соответствовало его интересам, и ты мог это рассказать и презентовать эту книгу. Она должна быть не очень объемная, когда ребенок видит большую книгу, это психологически сложно. Потом он дальше, шаг за шагом, прочитал эту книгу, где-то очень важно вместе обсудить, где-то вместе прочитать эту книгу, где-то посмеяться, рассказать какую-нибудь историю, и дальше уже пойдет вторая книга, третья книга, четвертая книга. Важно предоставлять широкую возможность, чтобы он не только читал приключенческий жанр, скажем, рассказы, но и исторические были книги, и другие жанры, такие, к примеру, как научная фантастика. Например, в моем случае, если раньше я сам привозил книги, сам заказывал, сам ему объяснял, где-то пытался мотивировать, рассказывать, то сейчас нет такой необходимости. Мы прочитали в этом году, наверное, книг 70-80. И он уже сам говорит, «пап, я уже прочитал книги» или «я хочу прочитать». Но, в любом случае, я пытаюсь как-то регулировать, потому что он в основном читает исторические книги. Я смотрю, если читает приключенческие, я говорю, что вот два приключенческих, а надо еще научную фантастику. Необходимо, чтобы у него появлялся вкус, чтобы он мог разбираться в этой литературе и не только в казахстанских авторах, но и зарубежную литературу читал - российскую там, японскую и так далее. То есть надо, чтобы ребенок постепенно вовлекался в этот процесс, и вы не заметите, как очень быстро ребенок привыкнет и сам будет просить, сам будет требовать и сам будет вовлекаться в чтение. Еще придет время, когда вы будете делать замечание, что надо книгу оставлять и за ужин садиться без нее. Здесь уже приходиться объяснять, что время ужина - это иное время, и всему свое время. Поэтому самое главное - заинтересовать и мотивировать, и учитывать его возрастные особенности, интересы. Ни в коем случае нельзя волевым способом пытаться его убедить или заставить читать книги, так ребенок не будет читать. В этом плане у нас в стране запущен замечательный проект «Читающая школа».

В этом году благодаря поддержке Президента, он дал поручения всем акимам регионов, Правительству, мы 2,5 млн экземпляров художественной литературы закупили для наших школьных библиотек. Это огромное количество художественной литературы. До этого все только говорили, что дети не читают в школе, но если нечего читать? Конечно, это не отговорка, но школьный фонд должен иметь достаточное количество интересной литературы для детей. Благодаря этому проекту наши школы закупили большое количество литературы, сейчас мы переделываем наши библиотеки, они в новом формате начинают работать, в формате коворкинга, пытаемся заинтересовать детей, проводить различные конкурсы и так далее. То есть, тем самым мы пытаемся сделать так, чтобы мода на чтение, и, в целом привычка читать, она стала такой - общенациональной.

- Большое спасибо за содержательную беседу!