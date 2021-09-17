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    В Италии запретили приходить на работу без санитарного пропуска

    17 Сентября 2021, 07:20

    РИМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - На работу с «грин-пассом»: Италия запретила жителям страны приходить в офис без санитарного пропуска. С 15 октября он будет нужен всем итальянцам, кроме пенсионеров и безработных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Те, кто откажется предъявить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, рискуют остаться без зарплаты или заплатить штраф: от 400 до 1000 евро.

    На сегодня хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 75% итальянцев.

    «Это важная мера. Италия стала единственной европейской страной, сделавшей «грин-пасс» обязательным на рабочем месте: и в госсекторе, и в частной сфере. Несмотря на некоторую полемику, кажется, что политические партии согласились с правительством. Даже «Лига», которая традиционно не стремилась вводить санитарные пропуска. Согласно недавнему опросу, «грин-пасс» поддерживают 80% итальянцев», — передает из Рима Джорджия Орланди.

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    Италия Коронавирус в мире Вакцинация
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