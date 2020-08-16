Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Италии вводятся новые карантинные ограничения

    16 Августа 2020, 09:52

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии зарегистрирован наибольший суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией с конца мая, и на этом фоне в стране вводятся новые ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В эти выходные итальянцы отмечают праздник Феррагосто, традиционно местные жители проводят его на море. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в курортном городе Езоло на побережье Адриатического моря полиция теперь следит за соблюдением правил социального дистанцирования.

    Дополнительные меры для борьбы с распространением инфекции принимаются во многих городах Италии. Так, в Калабрии до 7 сентября будут закрыты все дискотеки в помещениях и на открытом воздухе. В Анцио запрещен доступ на пляж в ночные часы. Носить маски на улице отныне требуется в Сан-Феличе-Чирчео и Амальфи, а на острове Капри такое условие распространяется отныне на дневные часы, а не только на вечерние, как раньше.

    А после того как итальянские туристы привезли домой коранавирус, власти целого ряда областей вводят обязательный тест на Covid-19 для всех, вернувшихся из Хорватии, Греции, Испании и Мальты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Здравоохранение Италия Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале
    Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
    Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге