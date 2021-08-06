В Италии ввели Covid-пропуск для посещения культурных и развлекательных заведений

РИМ. КАЗИНФОРМ - Поскольку в Италии началась четвертая волна Covid-19, вызванная вариантом Delta, с пятницы, 6 августа, люди должны будут предъявлять Covid-пропуск «green pass» для посещения культурных или развлекательных заведений страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Certificazione verde, или Covid-сертификат выдается тем, кто был полностью вакцинирован от Covid-19 либо переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, а также тем, у кого отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 48 часов.

С 6 августа многие предприятия, развлекательные заведения и культурные объекты в Италии будут обязаны по закону требовать сертификат при входе.

Сертификат требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет при посещении музеев, галерей, театров, кинотеатров, спортивных стадионов, тематических парков, крытых бассейнов, спа, тренажерных залов и открытых зон отдыха в барах и ресторанах.

За нарушение этого требования как клиентам, так и заведениям грозит штраф от 400 до 1000 евро.

Правительство Италии не сообщило о каких-либо еще планах относительно требования сертификата при входе в отели, супермаркеты или торговые центры.

Отмечается, что власти страны также рассматривают вопрос, вводить ли Covid- сертификат для внутренних поездок на общественном транспорте, поездах дальнего следования или рейсов в пределах страны в будущем, а также для школ и рабочих мест.

Туристы из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также США, Канады и Японии могут въезжать в Италию и посещать места, где требуется сертификат, предъявляя аналогичные медицинские документы, выданные в их стране.

Правительство Италии также заявило, что признает аналогичные медицинские документы, выданные жителям Великобритании и Израиля.