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    В Италии ввели Covid-пропуск для посещения культурных и развлекательных заведений

    6 Августа 2021, 12:25

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Поскольку в Италии началась четвертая волна Covid-19, вызванная вариантом Delta, с пятницы, 6 августа, люди должны будут предъявлять Covid-пропуск «green pass» для посещения культурных или развлекательных заведений страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

    Certificazione verde, или Covid-сертификат выдается тем, кто был полностью вакцинирован от Covid-19 либо переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, а также тем, у кого отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 48 часов.

    С 6 августа многие предприятия, развлекательные заведения и культурные объекты в Италии будут обязаны по закону требовать сертификат при входе.

    Сертификат требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет при посещении музеев, галерей, театров, кинотеатров, спортивных стадионов, тематических парков, крытых бассейнов, спа, тренажерных залов и открытых зон отдыха в барах и ресторанах.

    За нарушение этого требования как клиентам, так и заведениям грозит штраф от 400 до 1000 евро.

    Правительство Италии не сообщило о каких-либо еще планах относительно требования сертификата при входе в отели, супермаркеты или торговые центры.

    Отмечается, что власти страны также рассматривают вопрос, вводить ли Covid- сертификат для внутренних поездок на общественном транспорте, поездах дальнего следования или рейсов в пределах страны в будущем, а также для школ и рабочих мест.

    Туристы из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также США, Канады и Японии могут въезжать в Италию и посещать места, где требуется сертификат, предъявляя аналогичные медицинские документы, выданные в их стране.

    Правительство Италии также заявило, что признает аналогичные медицинские документы, выданные жителям Великобритании и Израиля.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Италия Коронавирус в мире Вакцинация
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