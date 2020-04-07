Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Италии снижается необходимость в интенсивной терапии больных COVID-19

    7 Апреля 2020, 04:44

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии число пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП в РК.

    Сейчас в таких палатах находятся 3 898 человек. За последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 187 человек. Выздоровели 22 837 человек, Общее число жертв коронавируса в Италии — 16 523 человек.

    Автор:

    Италия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таразские врачи помогли женщине с тяжелым диагнозом родить ребенка
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге