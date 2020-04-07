В Италии снижается необходимость в интенсивной терапии больных COVID-19

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии число пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП в РК.

Сейчас в таких палатах находятся 3 898 человек. За последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 187 человек. Выздоровели 22 837 человек, Общее число жертв коронавируса в Италии — 16 523 человек.