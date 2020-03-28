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    В Италии рекордное число умерших от COVID-19 за сутки – 969

    28 Марта 2020, 01:18

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии за сутки зафиксировано 969 летальных исходов от последствий коронавируса. Это самое большое число умерших с начала эпидемии, по данным департамента гражданской обороны. Здесь пояснили, что цифра включает 50 жертв COVID-19, не учтенных накануне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Общее количество жертв вируса в Италии 9 134.

    Общее число инфицированных превзошло показатели Китая, составив 86 498 человек. За сутки на Аппенинском полуострове отмечено 4 401 новый случай заражения.

    Комиссар по чрезвычайной ситуации Доменико Аркури на пресс-конференции в Риме заявил, что к доставке медицинских материалов будут привлекаться военные транспортные средства, в том числе вертолеты.

    Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения, указали в учреждении.

    Автор:

    Происшествия Здравоохранение Италия
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