В Италии число погибших от коронавируса достигло 107

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В среду число зараженных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, это на 443 больше, чем во вторник. Количество погибших от смертельной болезни составило 107 человек, сообщил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

По его словам, 276 человек выздоровели, что на 116 больше, чем во вторник. Рост числа выздоровевших составил 72,5% - это самый большой показатель за последние несколько дней.

Около 297 инфицированных находятся в реанимации. По словам Боррелли, 1346 человек находятся в больнице, 1065 человек – остаются на домашнем карантине.

Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты в стране с четверга до середины марта из-за коронавируса, об этом заявила министр образования Люция Аццолина.

«Это было непростое решение для правительства, мы ждали мнения научно-технического комитета и решили приостановить учебный процесс с завтрашнего дня до 15 марта», - сообщила министр накануне. Она выразила надежду, что ученики вернутся в школу как можно скорее.

По словам министра по делам семьи Элены Бонетти, правительство разрабатывает меры по оказанию помощи семьям, включая помощь по оплате услуг няни и продлении отпуска по уходу за ребенком.

Напомним, что первый смертельный случай от коронавируса в Италии произошел 21 февраля. Умер житель Италии, зараженный коронавирусом, став первой европейской жертвой нового вируса, появившегося в Китае.