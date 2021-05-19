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    В историко-культурном комплексе «Шымкала» провели акцию «Ночь в цитадели»

    19 Мая 2021, 13:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В историко-культурном комплексе «Шымкала» провели акцию «Ночь в цитадели», приуроченную к Международному дню музеев и посвященную 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

    Организованная управлением выставка под открытым небом очень понравилась посетителям. Мероприятие началось с церемонии «Встреча батыров» в воротах города. Эта постановка очень отличалась от прежних мероприятий. Для зрителей была создана атмосфера Средневековья. Здесь были батыры в национальных костюмах, купцы и нищие. Артисты ряда местных театров замечательно изображали аль-Фараби, трех знаменитых казахских биев и Кошкар ата. Кроме того, посетители могли поучиться изготовлению глиняной посуды.

    В рамках программы состоялась презентация интеллектуального клуба «Ой-сана», в качестве первого персонажа был приглашен основатель этнографического музея «Кылует» Кендебай Карабдалов.

    Исполняющий обязанности директора комплекса «Шымкала», доктор исторических наук, профессор, академик Саттар Мажитоов рассказал о смысле и значении мероприятия, а также об истории комплекса. Среди жителей города был проведен опрос по истории Шымкента, за правильные ответы вручались подарки.

    Средневековый город, имеющий более, чем двухтысячелетнюю историю, состоит из трех частей – Цитадели, Шахристана и Рабата. Целью мероприятия было ознакомление жителей с историей города. Здесь имеет значение даже то, через какие ворота проезжать. Когда стемнело, артисты местного цирка показали «Фаер-шоу», также понравившееся зрителям. Музей под открытым небом работал до 12 часов.

    Во время мероприятия соблюдались все санитарные требования.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Культура Шымкент
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