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    В исправительных учреждениях содержатся около 500 приверженцев деструктивных религиозных течений

    28 Марта 2023, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Мейрам Аюбаев назвал количество содержащихся в исправительных учреждениях страны осужденных, причастных к деструктивным религиозным течениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Число осужденных за экстремистские, террористические преступления сейчас сокращается. По меньшей мере, 343 человека – это осужденные за совершение экстремистских, террористических преступлений. Если добавить к ним тех, кто осужден за общеуголовные преступления, но придерживается экстремистской идеологии, будет 484», - сказал Мейрам Айюбаев в кулуарах после заседания Сената.

    По его словам, количество таких осужденных в настоящий момент не растет.

    «Рост осужденных за совершение экстремистских, террористических преступлений в целом не наблюдается», - заключил заместитель председателя КУИС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Сенат
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