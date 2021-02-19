В Испании выпустили почтовую марку в честь 30-летия Независимости Казахстана

МАДРИД. КАЗАХСТАН – В Испании выпущена почтовая марка в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Проект инициирован и реализован Посольством Казахстана в честь знаменательного события в истории нашей страны. На почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Республики Казахстан с надписью на испанском языке и указанием дорогой для сердца каждого казахстанца даты.

Марка, являющаяся визитной карточкой почтовой корреспонденции, будет напоминать испанцам о важной для Казахстана юбилейной дате.

Позднее планируется проведение специальной церемонии гашения марок и их рассылки по организациям филателистов Испании.