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    В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

    2 Июня 2020, 14:12

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 24 часа впервые с марта месяца в Испании не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, заявили власти в понедельник. Выявлены были 71 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, этот показатель уже второй день подряд ниже отметки в 100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE-EPA.

    Испания была одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы. В последние недели в стране ослабляют режим строгой изоляции, поскольку уровень заражения взят под контроль.

    В стране зафиксировано в общей сложности 27 127 смертельных исходов, 239 638 подтвержденных случаев заражения с момента возникновения вспышки в стране более трех месяцев назад.

    В течение последних семи дней жертвами вируса стали 35 человек.

    Отмечается, что количество случаев заболевания коронавирусом идет на спад, что позволило ослабить ограничительные меры, введенные в стране 14 марта. Ослабления карантина предполагают четыре этапа. Большинство регионов страны находятся на второй фазе ослабления режима карантина, в то время как Мадрид и Барселона находятся на первой. Каждая стадия должна длиться, по крайней мере, в течение двух недель до перехода к следующему этапу.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Испания
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