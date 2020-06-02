В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 24 часа впервые с марта месяца в Испании не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, заявили власти в понедельник. Выявлены были 71 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, этот показатель уже второй день подряд ниже отметки в 100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE-EPA.

Испания была одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы. В последние недели в стране ослабляют режим строгой изоляции, поскольку уровень заражения взят под контроль.

В стране зафиксировано в общей сложности 27 127 смертельных исходов, 239 638 подтвержденных случаев заражения с момента возникновения вспышки в стране более трех месяцев назад.

В течение последних семи дней жертвами вируса стали 35 человек.

Отмечается, что количество случаев заболевания коронавирусом идет на спад, что позволило ослабить ограничительные меры, введенные в стране 14 марта. Ослабления карантина предполагают четыре этапа. Большинство регионов страны находятся на второй фазе ослабления режима карантина, в то время как Мадрид и Барселона находятся на первой. Каждая стадия должна длиться, по крайней мере, в течение двух недель до перехода к следующему этапу.