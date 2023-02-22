В Испании увольняются чиновники из-за скандала с широкими поездами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Испании ушли в отставку два самых высокопоставленных чиновника в сфере транспорта. Это произошло из-за скандала вокруг крупного государственного заказа на новые поезда, оказавшиеся слишком широкими для местных железнодорожных туннелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Министр транспорта Исабель Пардо и глава государственной железнодорожной компании Renfe Исаиас Табоас решили сложить с себя полномочия вследствие не стихающего гнева общественности, недовольной масштабами халатности со стороны властей.

В 2020 году правительство Испании решило обновить устаревший парк поездов в северных регионах Кантабрия и Астуриас. Для этого оно заключило контракт почти на 260 млн евро на строительство современных электричек и узкоколейных поездов с испанским производителем CAF. Ожидалось, что 31 новый состав поступит в эксплуатацию уже в 2024 году, но в январе этого года стало известно, что заказанные поезда были слишком широкими для нестандартных горных туннелей северной Испании, причем производитель заметил это еще в 2021 году.

Правительство Испании настаивает, что ошибку заметили на ранней производственной стадии и к финансовым потерям это не привело. Однако это вызвало задержку производства и вместо намеченного 2024 года новые поезда теперь должны встать на рельсы не раньше 2026 года.

Фото: Europa press news, bbc.com