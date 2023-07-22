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    В Испании увеличилось число избирателей, голосующих по почте

    22 Июля 2023, 23:04

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В общей сложности 2,47 млн избирателей в Испании проголосовали в почтовых отделениях страны, что составляет 94,2% от принятых заявлений в рамках дистанционной формы голосования, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Испанский телеканал Rtve передает, что приведенные цифры являются самым высоким показателем участия избирателей дистанционно, по почте на всеобщих выборах с 2008 года.

    Завтра в Испании состоятся внеочередные выборы в нижнюю и часть верхней палат национального парламента. Основными фаворитами нынешней кампании являются правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом и правоцентристская «Народная партия», лидер которой Альберто Нуньес Фейхоо по опросам общественного мнения опережает действующего главу кабинета министров.

    В этом году на голосование по почте принято 2 622 808 заявок, что является новым историческим рекордом, отмечает испанская пресса.

    Почта Испании подчеркивает, что предоставила заявителям 100% избирательной документации путем доставки на дом либо путем уведомления их о получении на почте.

    В заявлении Почты Испании Correos также отмечается, что цифры текущего года на 99,08% больше, чем количество голосов на всеобщих выборах в апреле 2019 г. и на 82,06% больше, чем число голосов, зарегистрированных в июне 2016 г.

    Количество бюллетеней, которые все еще не были собраны в отделениях Correos, составляло 123 822 в пятницу утром, и эта цифра уменьшалась до 14:00 часов дня, когда закончился период дистанционного голосования.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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